DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251108-930-267663/51 / 6Veteranen marschieren am Cenotaph in London.Foto: Yui Mok1/6Veteranen marschieren am Cenotaph in London.Foto: Yui MokMit dem Hund an der Donau spielen.Foto: Thomas Warnack2/6Prinzessin Anne inspiziert die Hundertjahrfeier-Parade in der Victoria-Kaserne in Sydney.Foto: Damian Shaw3/6Schneegänse heben über dem Iona Beach in Richmond, British Columbia, Kanada, ab.Foto: Liang Sen4/6Barbara Becker steht als Figur »Smiley« auf der Bühne.Foto: Rolf Vennenbernd5/6Der Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers wird aufgestellt.Foto: Eduardo Munoz Alvarez6/6