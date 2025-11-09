Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Mit dem Hund an der Donau spielen.
Foto: Thomas Warnack
Wetter in Baden-Württemberg
Foto: Thomas Warnack
Prinzessin Anne inspiziert die Hundertjahrfeier-Parade in der Victoria-Kaserne in Sydney.
Foto: Damian Shaw
Schneegänse heben über dem Iona Beach in Richmond, British Columbia, Kanada, ab.
Foto: Liang Sen
Barbara Becker steht als Figur »Smiley« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
Der Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers wird aufgestellt.
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
