DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Prinzessin Anne inspiziert die Hundertjahrfeier-Parade in der Victoria-Kaserne in Sydney.
Foto: Damian Shaw
Schneegänse heben über dem Iona Beach in Richmond, British Columbia, Kanada, ab.
Foto: Liang Sen
Barbara Becker steht als Figur »Smiley« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
Der Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers wird aufgestellt.
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
