Dame Susan Langley, die 697. Lord Mayor of the City of London und first Lady Mayor of the City of London, winkt aus der goldenen Staatskutsche während der Lord Mayor's Show.
Foto: David Parry
2/10
Mitglieder des koreanischen Gewerkschaftsbundes veranstalten in Seoul eine Kundgebung gegen die Arbeitspolitik der Regierung und die Zollpolitik von US-Präsident Trump gegenüber Südkorea.
Foto: Ahn Young-joon
3/10
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Sprintrennen. Der britische McLaren-Pilot Lando Norris führt das Sprintrennen vor dem Großen Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in Sao Paulo an.
Foto: Ettore Chiereguini
4/10
Wassertropfen hängen an einer Schilfpflanze in Veckenstedt.
Foto: Matthias Bein
5/10
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Foto: Thomas Banneyer
6/10
Die Severinsbrücke in Köln liegt morgens im Nebel.
Foto: Thomas Banneyer
7/10
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.
Foto: Charlie Riedel
8/10
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
9/10
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.