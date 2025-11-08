Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Sprintrennen. Der britische McLaren-Pilot Lando Norris führt das Sprintrennen vor dem Großen Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in Sao Paulo an.
Foto: Ettore Chiereguini
2/6
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Foto: Thomas Banneyer
3/6
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.
Foto: Charlie Riedel
4/6
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
5/6
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.