© dpa-infocom, dpa:251108-930-265400/5

Dame Susan Langley, die 697. Lord Mayor of the City of London und first Lady Mayor of the City of London, winkt aus der goldenen Staatskutsche während der Lord Mayor's Show.
Foto: David Parry
Lord Mayor's Show in London
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Sprintrennen. Der britische McLaren-Pilot Lando Norris führt das Sprintrennen vor dem Großen Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in Sao Paulo an.
Foto: Ettore Chiereguini
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Foto: Thomas Banneyer
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.
Foto: Charlie Riedel
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.
Foto: Mike Simons
