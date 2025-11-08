Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251108-930-265400/4

1 / 4
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Foto: Thomas Banneyer
1/4
Kurdische Großdemonstration in Köln
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Foto: Thomas Banneyer
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.
Foto: Charlie Riedel
2/4
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
3/4
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.
Foto: Mike Simons
4/4