DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251108-930-265400/41 / 4Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.Foto: Thomas Banneyer1/4Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.Foto: Thomas BanneyerEine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.Foto: Charlie Riedel2/4Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.Foto: Kay Nietfeld3/4Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.Foto: Mike Simons4/4