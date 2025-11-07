DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/91 / 14Äste eines Baumes sind vor dem rötlich leuchtenden und abnehmenden Mond am frühen Abend über der Landschaft bei Sieversdorf zu sehen.Foto: Patrick Pleul1/14Äste eines Baumes sind vor dem rötlich leuchtenden und abnehmenden Mond am frühen Abend über der Landschaft bei Sieversdorf zu sehen.Foto: Patrick PleulChoreografie auf Pfoten: Dog-Dancing-Stars begeistern mit Showeinlagen in DortmundFoto: Bernd Thissen2/14Shutdown in den USA: Weniger Flüge am Newark Liberty International Airport geplantFoto: Andres Kudacki3/14Sprünge und Action: Motocross-Show begeistert Besucher der EICMA in Rho bei MailandFoto: Luca Bruno4/14Entspannt durch den COP30: Faultiere begeistern im Emilio-Goeldi-Museum in BelemFoto: Aaron Chown5/14Fußballspitze bleibt: Neuendorf feiert Wiederwahl beim DFB-BundestagFoto: Arne Dedert6/14Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem ForggenseeFoto: Karl-Josef Hildenbrand7/14Touchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.Foto: Andreas Gora8/14Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp NouFoto: Joan Monfort9/14Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro Komae10/14Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30Foto: Kay Nietfeld11/14Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem BodenFoto: Tuong Quan12/14Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.Foto: Tayfun Salci13/14Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.Foto: Natacha Pisarenko14/14