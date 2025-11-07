Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/9

1 / 14
Äste eines Baumes sind vor dem rötlich leuchtenden und abnehmenden Mond am frühen Abend über der Landschaft bei Sieversdorf zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
1/14
Mondaufgang
Äste eines Baumes sind vor dem rötlich leuchtenden und abnehmenden Mond am frühen Abend über der Landschaft bei Sieversdorf zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Choreografie auf Pfoten: Dog-Dancing-Stars begeistern mit Showeinlagen in Dortmund
Foto: Bernd Thissen
2/14
Shutdown in den USA: Weniger Flüge am Newark Liberty International Airport geplant
Foto: Andres Kudacki
3/14
Sprünge und Action: Motocross-Show begeistert Besucher der EICMA in Rho bei Mailand
Foto: Luca Bruno
4/14
Entspannt durch den COP30: Faultiere begeistern im Emilio-Goeldi-Museum in Belem
Foto: Aaron Chown
5/14
Fußballspitze bleibt: Neuendorf feiert Wiederwahl beim DFB-Bundestag
Foto: Arne Dedert
6/14
Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem Forggensee
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
7/14
Touchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.
Foto: Andreas Gora
8/14
Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp Nou
Foto: Joan Monfort
9/14
Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem Eis
Foto: Hiro Komae
10/14
Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30
Foto: Kay Nietfeld
11/14
Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem Boden
Foto: Tuong Quan
12/14
Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.
Foto: Tayfun Salci
13/14
Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.
Foto: Natacha Pisarenko
14/14