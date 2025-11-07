DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/71 / 13Choreografie auf Pfoten: Dog-Dancing-Stars begeistern mit Showeinlagen in DortmundFoto: Bernd Thissen1/13Choreografie auf Pfoten: Dog-Dancing-Stars begeistern mit Showeinlagen in DortmundFoto: Bernd ThissenShutdown in den USA: Weniger Flüge am Newark Liberty International Airport geplantFoto: Andres Kudacki2/13Sprünge und Action: Motocross-Show begeistert Besucher der EICMA in Rho bei MailandFoto: Luca Bruno3/13Entspannt durch den COP30: Faultiere begeistern im Emilio-Goeldi-Museum in BelemFoto: Aaron Chown4/13Fußballspitze bleibt: Neuendorf feiert Wiederwahl beim DFB-BundestagFoto: Arne Dedert5/13Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem ForggenseeFoto: Karl-Josef Hildenbrand6/13Touchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.Foto: Andreas Gora7/13Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp NouFoto: Joan Monfort8/13Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro Komae9/13Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30Foto: Kay Nietfeld10/13Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem BodenFoto: Tuong Quan11/13Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.Foto: Tayfun Salci12/13Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.Foto: Natacha Pisarenko13/13