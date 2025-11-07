DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/61 / 11Entspannt durch den COP30: Faultiere begeistern im Emilio-Goeldi-Museum in BelemFoto: Aaron Chown1/11Entspannt durch den COP30: Faultiere begeistern im Emilio-Goeldi-Museum in BelemFoto: Aaron ChownCOP30 in Belém: Fridays for Future protestiert mit Carla Reemtsma für mehr KlimaschutzFoto: Kay Nietfeld2/11Fußballspitze bleibt: Neuendorf feiert Wiederwahl beim DFB-BundestagFoto: Arne Dedert3/11Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem ForggenseeFoto: Karl-Josef Hildenbrand4/11Touchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.Foto: Andreas Gora5/11Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp NouFoto: Joan Monfort6/11Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro Komae7/11Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30Foto: Kay Nietfeld8/11Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem BodenFoto: Tuong Quan9/11Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.Foto: Tayfun Salci10/11Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.Foto: Natacha Pisarenko11/11