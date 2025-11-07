Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/5

1 / 9
Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem Forggensee
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
1/9
Stadt Füssen
Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem Forggensee
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Touchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.
Foto: Andreas Gora
2/9
Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp Nou
Foto: Joan Monfort
3/9
Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem Eis
Foto: Hiro Komae
4/9
Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30
Foto: Kay Nietfeld
5/9
Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem Boden
Foto: Tuong Quan
6/9
Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.
Foto: Tayfun Salci
7/9
Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.
Foto: Natacha Pisarenko
8/9
Phoenix Suns-Guard Devin Booker (l) foult Los Angeles Clippers-Center Ivica Zubac.
Foto: Ross D. Franklin
9/9