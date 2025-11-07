DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/51 / 9Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem ForggenseeFoto: Karl-Josef Hildenbrand1/9Füssen: Das Hohe Schloss thront hinter dem ForggenseeFoto: Karl-Josef HildenbrandTouchdown-Flair in Berlin: Bijan Robinson trainiert mit den Atlanta Falcons.Foto: Andreas Gora2/9Barça ist zurück: Lamine Yamal und Team genießen erstes Training im renovierten Camp NouFoto: Joan Monfort3/9Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro Komae4/9Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30Foto: Kay Nietfeld5/9Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem BodenFoto: Tuong Quan6/9Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.Foto: Tayfun Salci7/9Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.Foto: Natacha Pisarenko8/9Phoenix Suns-Guard Devin Booker (l) foult Los Angeles Clippers-Center Ivica Zubac.Foto: Ross D. Franklin9/9