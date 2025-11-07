DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251107-930-260772/41 / 6Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro Komae1/6Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem EisFoto: Hiro KomaeBundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30Foto: Kay Nietfeld2/6Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem BodenFoto: Tuong Quan3/6Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.Foto: Tayfun Salci4/6Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.Foto: Natacha Pisarenko5/6Phoenix Suns-Guard Devin Booker (l) foult Los Angeles Clippers-Center Ivica Zubac.Foto: Ross D. Franklin6/6