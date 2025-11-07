Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

ISU Grand Prix in Japan
Foto: Hiro Komae
Bundeskanzler Merz landet in Belem zur Weltklimakonferenz COP30
Foto: Kay Nietfeld
Gewaltiger Taifun in Vietnam: Kalmaegi reißt Bäume in Dak Lak aus dem Boden
Foto: Tuong Quan
Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey.
Foto: Tayfun Salci
Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona.
Foto: Natacha Pisarenko
Phoenix Suns-Guard Devin Booker (l) foult Los Angeles Clippers-Center Ivica Zubac.
Foto: Ross D. Franklin
