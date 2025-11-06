Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.)
Foto: Ohad Zwigenberg
Nahostkonflikt - Gaza
Ein Flugzeug fliegt vor dem sogenannten Supermond am frühen Abend über Leipzig.
Foto: Jennifer Brückner
Der Vollmond geht hinter der auf Halbmast stehenden amerikanischen Flagge auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf.
Foto: Allison Robbert
Der linke Flügel der Washington Capitals, Alex Owetschkin (8), feiert in Washington sein 900. NHL-Karrieretor.
Foto: John McDonnell
