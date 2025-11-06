DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251106-930-255811/11 / 4Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.)Foto: Ohad Zwigenberg1/4Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.)Foto: Ohad ZwigenbergEin Flugzeug fliegt vor dem sogenannten Supermond am frühen Abend über Leipzig.Foto: Jennifer Brückner2/4Der Vollmond geht hinter der auf Halbmast stehenden amerikanischen Flagge auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf.Foto: Allison Robbert3/4Der linke Flügel der Washington Capitals, Alex Owetschkin (8), feiert in Washington sein 900. NHL-Karrieretor.Foto: John McDonnell4/4