Auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee: Gedenkfeier zum 104. Geburtstag von Margot Friedländer.
Foto: Michael Kappeler
Vor dem Mond: Die Internationale Raumstation (ISS) schwebt im Weltall.
Foto: Peter Komka
Der herbstliche Sonnenaufgang spiegelt sich auf der Oder in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Feiertag Guru Nanak Jayanti: Sikh-Anhänger nimmt ein heiliges Bad im Goldenen Tempel.
Foto: Prabhjot Gill
Nach dem Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen: Einwohner versuchen persönliche Gegenstände zu retten.
Foto: Jacqueline Hernandez
Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist.
Foto: Jon Cherry
Dieses Foto zeigt die Ariane-6-Rakete der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D an Bord, die vom Raumfahrtzentrum von Guayana in Kourou im französischen Überseedepartement Guayana abhebt.
Foto: Ronan Lietar
Unterstützer des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani reagieren während einer Wahlparty in New York auf die Wahlergebnisse.
Foto: Yuki Iwamura
Zohran Mamdani spricht nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl während einer Wahlparty in New York.