Feiertag Guru Nanak Jayanti: Sikh-Anhänger nimmt ein heiliges Bad im Goldenen Tempel.
Foto: Prabhjot Gill
2/7
Nach dem Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen: Einwohner versuchen persönliche Gegenstände zu retten.
Foto: Jacqueline Hernandez
3/7
Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist.
Foto: Jon Cherry
4/7
Dieses Foto zeigt die Ariane-6-Rakete der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D an Bord, die vom Raumfahrtzentrum von Guayana in Kourou im französischen Überseedepartement Guayana abhebt.
Foto: Ronan Lietar
5/7
Unterstützer des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani reagieren während einer Wahlparty in New York auf die Wahlergebnisse.
Foto: Yuki Iwamura
6/7
Zohran Mamdani spricht nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl während einer Wahlparty in New York.