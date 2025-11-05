Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist.
Foto: Jon Cherry
Dieses Foto zeigt die Ariane-6-Rakete der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D an Bord, die vom Raumfahrtzentrum von Guayana in Kourou im französischen Überseedepartement Guayana abhebt.
Foto: Ronan Lietar
Unterstützer des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani reagieren während einer Wahlparty in New York auf die Wahlergebnisse.
Foto: Yuki Iwamura
Zohran Mamdani spricht nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl während einer Wahlparty in New York.
Foto: Yuki Iwamura
