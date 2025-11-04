Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung.
Skyline in Frankfurt
Foto: Boris Roessler
Eine Winkerkrabbe sind in dem Guapimirim-Mangrovengebiet in der Guanabara-Bucht unterwegs.
Foto: Aaron Chown
Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun.
Foto: Gehad Hamdy
Für den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire.
Foto: Jacob King
Nach Überschwemmungen durch den Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen türmen sich Autos.
Foto: Jacqueline Hernandez
Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen Nebel
Foto: Thomas Warnack
Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot.
Foto: Rajesh Kumar Singh
Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine.
Foto: Efrem Lukatsky
Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA.
Foto: Stephen Lam
Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem »Zuckerschiff« vorbei.
Foto: Marcus Brandt
Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico.
Foto: Alejandro Granadillo
Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor.
Foto: Aung Shine Oo
Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien.
Foto: Rajesh Kumar Singh
