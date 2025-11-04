DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251104-930-246395/41 / 13Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung.Foto: Boris Roessler1/13Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung.Foto: Boris RoesslerEine Winkerkrabbe sind in dem Guapimirim-Mangrovengebiet in der Guanabara-Bucht unterwegs.Foto: Aaron Chown2/13Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun.Foto: Gehad Hamdy3/13Für den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire.Foto: Jacob King4/13Nach Überschwemmungen durch den Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen türmen sich Autos.Foto: Jacqueline Hernandez5/13Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen NebelFoto: Thomas Warnack6/13Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot.Foto: Rajesh Kumar Singh7/13Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine.Foto: Efrem Lukatsky8/13Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA.Foto: Stephen Lam9/13Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem »Zuckerschiff« vorbei.Foto: Marcus Brandt10/13Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico.Foto: Alejandro Granadillo11/13Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor.Foto: Aung Shine Oo12/13Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien.Foto: Rajesh Kumar Singh13/13