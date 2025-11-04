DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251104-930-246395/31 / 11Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun.Foto: Gehad Hamdy1/11Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun.Foto: Gehad HamdyFür den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire.Foto: Jacob King2/11Nach Überschwemmungen durch den Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen türmen sich Autos.Foto: Jacqueline Hernandez3/11Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen NebelFoto: Thomas Warnack4/11Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot.Foto: Rajesh Kumar Singh5/11Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine.Foto: Efrem Lukatsky6/11Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA.Foto: Stephen Lam7/11Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem »Zuckerschiff« vorbei.Foto: Marcus Brandt8/11Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico.Foto: Alejandro Granadillo9/11Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor.Foto: Aung Shine Oo10/11Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien.Foto: Rajesh Kumar Singh11/11