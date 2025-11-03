Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand.
Foto: Chris Jackson
Frühling in Rio de Janeiro
Shutdown in den USA und Stau am O'Hare International Airport in Chicago.
Foto: Nam Y. Huh
Ein Fossa blickt im Madagaskar-Pavillon im Thüringer Zoopark in Erfurt zum Fotografen.
Foto: Michael Reichel
Der Mond ist hinter einer Windenergieanlage in Brandenburg zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt ein.
Foto: Domenico Stinellis
Dresden startet mit dem Aufbau am Striezelmarkt
Foto: Robert Michael
Goldener Morgen in Köln
Foto: Rolf Vennenbernd
Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.
Foto: Timo Deible
Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.
Foto: Christophe Ena
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.
Foto: Christophe Gateau
