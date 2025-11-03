DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251103-930-241553/41 / 11In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand.Foto: Chris Jackson1/11In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand.Foto: Chris JacksonShutdown in den USA und Stau am O'Hare International Airport in Chicago.Foto: Nam Y. Huh2/11Ein Fossa blickt im Madagaskar-Pavillon im Thüringer Zoopark in Erfurt zum Fotografen.Foto: Michael Reichel3/11Der Mond ist hinter einer Windenergieanlage in Brandenburg zu sehen.Foto: Patrick Pleul4/11Ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt ein.Foto: Domenico Stinellis5/11Dresden startet mit dem Aufbau am StriezelmarktFoto: Robert Michael6/11Goldener Morgen in KölnFoto: Rolf Vennenbernd7/11Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.Foto: Timo Deible8/11Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.Foto: Christophe Ena9/11Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka10/11Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.Foto: Christophe Gateau11/11