DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251103-930-241553/31 / 6Dresden startet mit dem Aufbau am StriezelmarktFoto: Robert Michael1/6Dresden startet mit dem Aufbau am StriezelmarktFoto: Robert MichaelGoldener Morgen in KölnFoto: Rolf Vennenbernd2/6Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.Foto: Timo Deible3/6Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.Foto: Christophe Ena4/6Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka5/6Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.Foto: Christophe Gateau6/6