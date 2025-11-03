DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251103-930-241553/21 / 5Goldener Morgen in KölnFoto: Rolf Vennenbernd1/5Goldener Morgen in KölnFoto: Rolf VennenberndEisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.Foto: Timo Deible2/5Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.Foto: Christophe Ena3/5Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka4/5Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.Foto: Christophe Gateau5/5