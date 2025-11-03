Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Goldener Morgen in Köln
Foto: Rolf Vennenbernd
Sonne in Köln
Foto: Rolf Vennenbernd
Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.
Foto: Timo Deible
Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.
Foto: Christophe Ena
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.
Foto: Christophe Gateau
