Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251102-930-238126/4

1 / 8
Nach Lawinenunglück in Südtirol - Bergretter im Einsatz
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
1/8
Nach dem Lawinenunglück in Südtirol
Nach Lawinenunglück in Südtirol - Bergretter im Einsatz
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Jagderfolg - Turmfalke mit Maus in Sieversdorf
Foto: Patrick Pleul
2/8
Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 Jahren
Foto: Ashley Landis
3/8
Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.
Foto: Chris Radburn
4/8
Wagner fliegt und glänzt: Magic-Erfolg gegen die Wizards
Foto: John McDonnell
5/8
Farbenfrohe Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt
Foto: Felix Marquez
6/8
Viele Tote bei Brand im mexikanischen Hermosillo: Lebensmittelladen in Flammen aufgegangen
Foto: Abraham Tellez
7/8
Die deutsche U17-Handballnationalmannschaft feiert ihren Weltmeistertitel.
Foto: Sasa Pahic Szabo
8/8