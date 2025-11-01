Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem Olympiastadion
Foto: Robert Michael
Hertha BSC - SG Dynamo Dresden
Foto: Robert Michael
Nach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken
Foto: Matias Delacroix
Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum.
Foto: CJ Rivera
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang.
Foto: AP Photo
Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang.
Foto: Andres Kudacki
Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion.
Foto: Chris Szagola
Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev.
Foto: Dimitar Dilkoff
Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern.
Foto: Kin Cheung
Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an.
Foto: Marko Drobnjakovic
