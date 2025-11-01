DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251101-930-235640/111 / 9Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem OlympiastadionFoto: Robert Michael1/9Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem OlympiastadionFoto: Robert MichaelNach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunkenFoto: Matias Delacroix2/9Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum.Foto: CJ Rivera3/9US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang.Foto: AP Photo4/9Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang.Foto: Andres Kudacki5/9Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion.Foto: Chris Szagola6/9Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev.Foto: Dimitar Dilkoff7/9Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern.Foto: Kin Cheung8/9Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an.Foto: Marko Drobnjakovic9/9