Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251101-930-235640/10

1 / 8
Nach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken
Foto: Matias Delacroix
1/8
Hurrikan »Melissa« - Jamaika
Nach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken
Foto: Matias Delacroix
Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum.
Foto: CJ Rivera
2/8
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang.
Foto: AP Photo
3/8
Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang.
Foto: Andres Kudacki
4/8
Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion.
Foto: Chris Szagola
5/8
Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev.
Foto: Dimitar Dilkoff
6/8
Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern.
Foto: Kin Cheung
7/8
Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an.
Foto: Marko Drobnjakovic
8/8