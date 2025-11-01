DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251101-930-235640/101 / 8Nach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunkenFoto: Matias Delacroix1/8Nach Hurrikan »Melissa«: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunkenFoto: Matias DelacroixTom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum.Foto: CJ Rivera2/8US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang.Foto: AP Photo3/8Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang.Foto: Andres Kudacki4/8Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion.Foto: Chris Szagola5/8Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev.Foto: Dimitar Dilkoff6/8Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern.Foto: Kin Cheung7/8Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an.Foto: Marko Drobnjakovic8/8