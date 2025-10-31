DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251031-930-231752/41 / 13Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.Foto: Henning Kaiser1/13Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.Foto: Henning KaiserEine Frau rennt mit ihrem Koffer neben einem Rollsteig am Flughafen. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Bayern.Foto: Malin Wunderlich2/13Heidi Klum versucht, bei schlechtem Wetter auf der Aussichtsplattform im 86. Stock zu posieren, während der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Halloween.Foto: Lev Radin3/13Kylian Mbappe von Real Madrid hält nach der Verleihung des Goldenen Schuhs seinen Preis in den Händen.Foto: Manu Fernandez4/13Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.Foto: Armin Durgut5/13Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg.Foto: Frank Hammerschmidt6/13Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib.Foto: Ghaith Alsayed7/13Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.Foto: Matias Delacroix8/13US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.Foto: Jacquelyn Martin9/13Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.Foto: Boris Roessler10/13Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.Foto: Matias Delacroix11/13Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« mit Vorräten und Lebensmitteln.Foto: Matias Delacroix12/13US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.Foto: Alex Brandon13/13