Bilder des Tages

Halloween in Mettmann
Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.
Foto: Henning Kaiser
Eine Frau rennt mit ihrem Koffer neben einem Rollsteig am Flughafen. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Bayern.
Foto: Malin Wunderlich
Heidi Klum versucht, bei schlechtem Wetter auf der Aussichtsplattform im 86. Stock zu posieren, während der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Halloween.
Foto: Lev Radin
Kylian Mbappe von Real Madrid hält nach der Verleihung des Goldenen Schuhs seinen Preis in den Händen.
Foto: Manu Fernandez
Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.
Foto: Armin Durgut
Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg.
Foto: Frank Hammerschmidt
Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib.
Foto: Ghaith Alsayed
Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.
Foto: Jacquelyn Martin
Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.
Foto: Boris Roessler
Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.
Foto: Matias Delacroix
Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« mit Vorräten und Lebensmitteln.
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.
Foto: Alex Brandon
