DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251031-930-231752/31 / 11Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.Foto: Armin Durgut1/11Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.Foto: Armin DurgutHerbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg.Foto: Frank Hammerschmidt2/11Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib.Foto: Ghaith Alsayed3/11Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.Foto: Matias Delacroix4/11US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.Foto: Jacquelyn Martin5/11Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.Foto: Boris Roessler6/11Das Fahrgeschäft »Space Flyer« dreht sich am Abend beim Herbstfest auf dem Volksfestgelände Pieschner Allee in Dresden.Foto: Robert Michael7/11Blick auf die Basilika Sagrada Familia in Barcelona, die seit Donnerstag nach der Anbringung des ersten Kreuzsegments auf dem Turm Jesu Christi den höchsten Kirchturm der Welt hat.Foto: Emilio Morenatti8/11Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.Foto: Matias Delacroix9/11Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« mit Vorräten und Lebensmitteln.Foto: Matias Delacroix10/11US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.Foto: Alex Brandon11/11