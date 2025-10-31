Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.
Foto: Armin Durgut
Proteste in Serbien
Foto: Armin Durgut
Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg.
Foto: Frank Hammerschmidt
Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib.
Foto: Ghaith Alsayed
Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.
Foto: Jacquelyn Martin
Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.
Foto: Boris Roessler
Das Fahrgeschäft »Space Flyer« dreht sich am Abend beim Herbstfest auf dem Volksfestgelände Pieschner Allee in Dresden.
Foto: Robert Michael
Blick auf die Basilika Sagrada Familia in Barcelona, die seit Donnerstag nach der Anbringung des ersten Kreuzsegments auf dem Turm Jesu Christi den höchsten Kirchturm der Welt hat.
Foto: Emilio Morenatti
Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.
Foto: Matias Delacroix
Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« mit Vorräten und Lebensmitteln.
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.
Foto: Alex Brandon
