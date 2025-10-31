DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251031-930-231752/21 / 8Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.Foto: Matias Delacroix1/8Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan »Melissa«.Foto: Matias DelacroixUS-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.Foto: Jacquelyn Martin2/8Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.Foto: Boris Roessler3/8Das Fahrgeschäft »Space Flyer« dreht sich am Abend beim Herbstfest auf dem Volksfestgelände Pieschner Allee in Dresden.Foto: Robert Michael4/8Blick auf die Basilika Sagrada Familia in Barcelona, die seit Donnerstag nach der Anbringung des ersten Kreuzsegments auf dem Turm Jesu Christi den höchsten Kirchturm der Welt hat.Foto: Emilio Morenatti5/8Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.Foto: Matias Delacroix6/8Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa« mit Vorräten und Lebensmitteln.Foto: Matias Delacroix7/8US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.Foto: Alex Brandon8/8