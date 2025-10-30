Eine junge Frau kniet am Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew. Hier wird den Gefallenen des Krieges gedacht.
Foto: Hendrik Schmidt
2/14
Kraniche stehen bei Vechta auf einem Feld.
Foto: Sina Schuldt
3/14
Sicherheitskräfte aus Syrien und aus Deutschland sichern den Besuch von Außenminister Wadephul bei einem humanitären Projekt in einer Straße mit während des Bürgerkriegs zerbombten Häusern in Harasta ab.
Foto: Marcus Brandt
4/14
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt neben Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, zu einem Gespräch im Präsidentenpalast.
Foto: Michael Kappeler
5/14
Ultraorthodoxe Juden versammeln sich zu einem Protest gegen Pläne, sie zum Dienst im israelischen Militär zu zwingen.
Foto: Ohad Zwigenberg
6/14
An drei Tagen erwartet die Messe »Hund & Pferd« rund 60.000 Besucherinnen und Besucher.
Foto: Dieter Menne
7/14
Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.
Foto: Julian Stratenschulte
8/14
Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.
Foto: Julian Stratenschulte
9/14
Anwohner gehen nach dem Hurrikan »Melissa« durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.
Foto: Ramon Espinosa
10/14
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.
Foto: Matthieu Mirville
11/14
Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.
Foto: Michael Kappeler
12/14
Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.
Foto: Matias Delacroix
13/14
Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.