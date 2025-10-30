DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251030-930-226307/41 / 13Bundeskanzler Friedrich Merz kommt neben Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, zu einem Gespräch im Präsidentenpalast.Foto: Michael Kappeler1/13Bundeskanzler Friedrich Merz kommt neben Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, zu einem Gespräch im Präsidentenpalast.Foto: Michael KappelerUltraorthodoxe Juden versammeln sich zu einem Protest gegen Pläne, sie zum Dienst im israelischen Militär zu zwingen.Foto: Ohad Zwigenberg2/13An drei Tagen erwartet die Messe »Hund & Pferd« rund 60.000 Besucherinnen und Besucher.Foto: Dieter Menne3/13Zwei Felder in Brandenburg mit unterschiedlichen Farben liegen nebeneinander.Foto: Lilli Förter4/13Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.Foto: Julian Stratenschulte5/13Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.Foto: Julian Stratenschulte6/13Anwohner gehen nach dem Hurrikan »Melissa« durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.Foto: Ramon Espinosa7/13Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.Foto: Marcus Brandt8/13Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.Foto: Matthieu Mirville9/13Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.Foto: Michael Kappeler10/13Till Lindemann singt zum Tourauftakt der Solo-Tournee »Meine Welt« auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.Foto: Jan Woitas11/13Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.Foto: Matias Delacroix12/13Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.Foto: Peter Dejong13/13