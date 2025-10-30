Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251030-930-226307/3

1 / 10
Zwei Felder in Brandenburg mit unterschiedlichen Farben liegen nebeneinander.
Foto: Lilli Förter
1/10
Wetter in Brandenburg
Zwei Felder in Brandenburg mit unterschiedlichen Farben liegen nebeneinander.
Foto: Lilli Förter
Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.
Foto: Julian Stratenschulte
2/10
Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.
Foto: Julian Stratenschulte
3/10
Anwohner gehen nach dem Hurrikan »Melissa« durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.
Foto: Ramon Espinosa
4/10
Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.
Foto: Marcus Brandt
5/10
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.
Foto: Matthieu Mirville
6/10
Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.
Foto: Michael Kappeler
7/10
Till Lindemann singt zum Tourauftakt der Solo-Tournee »Meine Welt« auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.
Foto: Jan Woitas
8/10
Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.
Foto: Matias Delacroix
9/10
Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.
Foto: Peter Dejong
10/10