Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.Foto: Julian Stratenschulte1/9Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.Foto: Julian StratenschulteDunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.Foto: Julian Stratenschulte2/9Anwohner gehen nach dem Hurrikan »Melissa« durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.Foto: Ramon Espinosa3/9Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.Foto: Marcus Brandt4/9Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.Foto: Matthieu Mirville5/9Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.Foto: Michael Kappeler6/9Till Lindemann singt zum Tourauftakt der Solo-Tournee »Meine Welt« auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.Foto: Jan Woitas7/9Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.Foto: Matias Delacroix8/9Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.Foto: Peter Dejong9/9