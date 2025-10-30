Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.
Foto: Julian Stratenschulte
Pyramide in einem Wald im Landkreis Hildesheim
Foto: Julian Stratenschulte
Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.
Foto: Julian Stratenschulte
Anwohner gehen nach dem Hurrikan »Melissa« durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.
Foto: Ramon Espinosa
Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.
Foto: Marcus Brandt
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.
Foto: Matthieu Mirville
Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.
Foto: Michael Kappeler
Till Lindemann singt zum Tourauftakt der Solo-Tournee »Meine Welt« auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.
Foto: Jan Woitas
Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.
Foto: Matias Delacroix
Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.
Foto: Peter Dejong
