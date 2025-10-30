DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251030-930-226307/11 / 6Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.Foto: Marcus Brandt1/6Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen, kommt auf dem Militärflughafen Marka in Amman an.Foto: Marcus BrandtAlexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.Foto: Matthieu Mirville2/6Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.Foto: Michael Kappeler3/6Till Lindemann singt zum Tourauftakt der Solo-Tournee »Meine Welt« auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.Foto: Jan Woitas4/6Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans »Melissa«.Foto: Matias Delacroix5/6Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.Foto: Peter Dejong6/6