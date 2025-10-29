Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251028-930-220973/5

Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.
Foto: Thomas Warnack
Wetter in Baden-Württemberg
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.
Foto: Thomas Warnack
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro.
Foto: Silvia Izquierdo
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet.
Foto: Matias Delacroix
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.
Foto: Philipp Schulze
Jamaika wegen Hurrikan »Melissa« zum Katastrophengebiet erklärt.
Foto: Matias Delacroix
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten
Foto: Matthias Bein
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania
Foto: Brian Inganga
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.
Foto: Jeremias Gonzalez
