DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251028-930-220973/51 / 8Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.Foto: Thomas Warnack1/8Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.Foto: Thomas WarnackPolizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro.Foto: Silvia Izquierdo2/8Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet.Foto: Matias Delacroix3/8Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.Foto: Philipp Schulze4/8Jamaika wegen Hurrikan »Melissa« zum Katastrophengebiet erklärt.Foto: Matias Delacroix5/8Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine PfortenFoto: Matthias Bein6/8Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in TansaniaFoto: Brian Inganga7/8DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.Foto: Jeremias Gonzalez8/8