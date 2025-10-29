DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251028-930-220973/41 / 5Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.Foto: Philipp Schulze1/5Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.Foto: Philipp SchulzeJamaika wegen Hurrikan »Melissa« zum Katastrophengebiet erklärt.Foto: Matias Delacroix2/5Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine PfortenFoto: Matthias Bein3/5Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in TansaniaFoto: Brian Inganga4/5DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.Foto: Jeremias Gonzalez5/5