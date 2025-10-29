Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Foto: Philipp Schulze
1/5
Ankunft Airbus A310 am Serengeti-Park
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.
Foto: Philipp Schulze
Jamaika wegen Hurrikan »Melissa« zum Katastrophengebiet erklärt.
Foto: Matias Delacroix
2/5
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten
Foto: Matthias Bein
3/5
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania
Foto: Brian Inganga
4/5
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.
Foto: Jeremias Gonzalez
5/5