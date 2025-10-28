Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251028-930-215773/5

1 / 6
Ein Engel für den Bundeskanzler
Foto: Hendrik Schmidt
1/6
Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Sachsen
Ein Engel für den Bundeskanzler
Foto: Hendrik Schmidt
Spaß mit Kürbis im Tierpark Berlin
Foto: Carsten Koall
2/6
Kansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der Endzone
Foto: Ed Zurga
3/6
Hurrikan »Melissa« - Menschen suchen Schutz in Schulen auf Jamaika
Foto: Matias Delacroix
4/6
US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio.
Foto: Mark Schiefelbein
5/6
Kunstinszenierung »Orbitale« im Inneren des Kernkraftwerks Stade.
Foto: Sina Schuldt
6/6