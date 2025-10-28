DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251028-930-215773/41 / 5Spaß mit Kürbis im Tierpark BerlinFoto: Carsten Koall1/5Spaß mit Kürbis im Tierpark BerlinFoto: Carsten KoallKansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der EndzoneFoto: Ed Zurga2/5Hurrikan »Melissa« - Menschen suchen Schutz in Schulen auf JamaikaFoto: Matias Delacroix3/5US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio.Foto: Mark Schiefelbein4/5Kunstinszenierung »Orbitale« im Inneren des Kernkraftwerks Stade.Foto: Sina Schuldt5/5