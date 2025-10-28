Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Kansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der Endzone
Foto: Ed Zurga
Kansas City Chiefs - Washington Commanders
Hurrikan »Melissa« - Menschen suchen Schutz in Schulen auf Jamaika
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio.
Foto: Mark Schiefelbein
Kunstinszenierung »Orbitale« im Inneren des Kernkraftwerks Stade.
Foto: Sina Schuldt
