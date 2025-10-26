DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/71 / 15Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky TourFoto: Felix Hörhager1/15Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky TourFoto: Felix HörhagerAuch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee.Foto: Karl-Josef Hildenbrand2/15Sölden: Marco Odermatt dominiert den Riesenslalom-Auftakt der HerrenFoto: Gian Ehrenzeller3/15Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.Foto: Hannes P. Albert4/15Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff.Foto: Dan Bashakov5/15Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.Foto: Matthias Bein6/15Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.Foto: Thomas Padilla7/15Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.Foto: Thomas Warnack8/15Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.Foto: Frank Hammerschmidt9/15Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.Foto: Thomas Warnack10/15Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.Foto: Sakchai Lalit11/15Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.Foto: Brynn Anderson12/15Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.Foto: Andreea Alexandru13/15Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-Foto: Hasnoor Hussain14/15Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.Foto: Michael Matthey15/15