DPA Bilder des Tages

Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky Tour
Foto: Felix Hörhager
Halloween - Spooky Tour 2025 in der Bavaria Filmstadt
Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky Tour
Foto: Felix Hörhager
Auch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Sölden: Marco Odermatt dominiert den Riesenslalom-Auftakt der Herren
Foto: Gian Ehrenzeller
Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.
Foto: Hannes P. Albert
Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff.
Foto: Dan Bashakov
Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.
Foto: Matthias Bein
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.
Foto: Thomas Padilla
Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.
Foto: Thomas Warnack
Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.
Foto: Frank Hammerschmidt
Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.
Foto: Thomas Warnack
Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.
Foto: Sakchai Lalit
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.
Foto: Brynn Anderson
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.
Foto: Andreea Alexandru
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Foto: Hasnoor Hussain
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Foto: Michael Matthey
