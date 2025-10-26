DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/61 / 13Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.Foto: Hannes P. Albert1/13Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.Foto: Hannes P. AlbertAuch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee.Foto: Karl-Josef Hildenbrand2/13Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff.Foto: Dan Bashakov3/13Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.Foto: Matthias Bein4/13Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.Foto: Thomas Padilla5/13Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.Foto: Thomas Warnack6/13Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.Foto: Frank Hammerschmidt7/13Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.Foto: Thomas Warnack8/13Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.Foto: Sakchai Lalit9/13Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.Foto: Brynn Anderson10/13Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.Foto: Andreea Alexandru11/13Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-Foto: Hasnoor Hussain12/13Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.Foto: Michael Matthey13/13