Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/5

1 / 14
Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.
Foto: Hannes P. Albert
1/14
Leichtathletik: Frankfurt-Marathon
Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.
Foto: Hannes P. Albert
Auch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
2/14
Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff.
Foto: Dan Bashakov
3/14
Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.
Foto: Matthias Bein
4/14
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.
Foto: Thomas Padilla
5/14
Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.
Foto: Thomas Warnack
6/14
Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.
Foto: Frank Hammerschmidt
7/14
Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.
Foto: Thomas Warnack
8/14
Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.
Foto: Sakchai Lalit
9/14
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.
Foto: Brynn Anderson
10/14
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.
Foto: Andreea Alexandru
11/14
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Foto: Hasnoor Hussain
12/14
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Foto: Michael Matthey
13/14
Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.
Foto: Martin Mejia
14/14