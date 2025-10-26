DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/41 / 11Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.Foto: Matthias Bein1/11Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.Foto: Matthias BeinEin Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.Foto: Thomas Padilla2/11Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.Foto: Thomas Warnack3/11Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.Foto: Frank Hammerschmidt4/11Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.Foto: Thomas Warnack5/11Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.Foto: Sakchai Lalit6/11Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.Foto: Brynn Anderson7/11Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.Foto: Andreea Alexandru8/11Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-Foto: Hasnoor Hussain9/11Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.Foto: Michael Matthey10/11Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.Foto: Martin Mejia11/11