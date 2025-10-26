Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/4

Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.
Foto: Matthias Bein
Schnee auf dem Brocken
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.
Foto: Thomas Padilla
Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld vorbei.
Foto: Thomas Warnack
Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.
Foto: Frank Hammerschmidt
Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.
Foto: Thomas Warnack
Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.
Foto: Sakchai Lalit
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.
Foto: Brynn Anderson
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.
Foto: Andreea Alexandru
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Foto: Hasnoor Hussain
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Foto: Michael Matthey
Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.
Foto: Martin Mejia
