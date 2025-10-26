Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Foto: Hasnoor Hussain
Trump Asien
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Foto: Michael Matthey
Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.
Foto: Martin Mejia
