Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-Foto: Hasnoor Hussain
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.Foto: Michael Matthey
Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.Foto: Martin Mejia