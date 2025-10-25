Spektakuläre Sprengung in Gundremmingen: Kühltürme des AKW kollabieren in sich zusammen
Foto: Peter Kneffel
2/12
Riesenslalom in Sölden: Julia Scheib rast zum ersten Weltcupsieg
Foto: Expa
3/12
Stürmisches Wetter in Dangast: Bruno und Odie toben am Jadebusen.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
4/12
Zwei Polizisten gehen im Regierungsviertel zwischen bunt gefärbten Bäumen.
Foto: Christophe Gateau
5/12
Anti-Trump-Demo in Südkorea
Foto: Ahn Young-joon
6/12
Die Projektleiter der Stadtwerke Leipzig Erik Jelinek (l) und Guido Wimmer von Ritter XL Solar kontrollieren ein Kollektorfeld in der neuen Solarthermieanlage am Rande von Leipzig. Den Bauherren zufolge handelt es sich um die größte Solarthermieanlage Deutschlands.
Foto: Jan Woitas
7/12
Menschen waten durch eine vom Tropensturm Melissa überflutete Straße.
Foto: Ricardo Hernandez
8/12
Blanca Guerrero, 67, links, und Gloria Sanabria, 67, rechts, fahren in einer Limousine zu einer Quinceanera-Feier für Frauen, die nie eine traditionelle 15. Geburtstagsparty feiern konnten.
Foto: Fernando Vergara
9/12
beim Weltrekordversuch des größten Catan-Spiels aller Zeiten bei der Messe »Spiel Essen 2025« spielen über 1000 Spieler gleichzeitig das Spiel Catan Connect.
Foto: Fabian Strauch
10/12
Der Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe im Hafen steht während einer Sturmflut unter Wasser.
Foto: Daniel Bockwoldt
11/12
Ein Helfer sammelt in Fehrbellin einen toten Kranich auf und wirft ihn in eine Traktorschaufel.