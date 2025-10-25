DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251025-930-205720/11 / 3beim Weltrekordversuch des größten Catan-Spiels aller Zeiten bei der Messe »Spiel Essen 2025« spielen über 1000 Spieler gleichzeitig das Spiel Catan Connect.Foto: Fabian Strauch1/3beim Weltrekordversuch des größten Catan-Spiels aller Zeiten bei der Messe »Spiel Essen 2025« spielen über 1000 Spieler gleichzeitig das Spiel Catan Connect.Foto: Fabian StrauchDer Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe im Hafen steht während einer Sturmflut unter Wasser.Foto: Daniel Bockwoldt2/3Ein Helfer sammelt in Fehrbellin einen toten Kranich auf und wirft ihn in eine Traktorschaufel.Foto: Christophe Gateau3/3