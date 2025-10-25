Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

beim Weltrekordversuch des größten Catan-Spiels aller Zeiten bei der Messe »Spiel Essen 2025« spielen über 1000 Spieler gleichzeitig das Spiel Catan Connect.
Foto: Fabian Strauch
Fortsetzung der Messe »Spiel Essen 2025«
Foto: Fabian Strauch
Der Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe im Hafen steht während einer Sturmflut unter Wasser.
Foto: Daniel Bockwoldt
Ein Helfer sammelt in Fehrbellin einen toten Kranich auf und wirft ihn in eine Traktorschaufel.
Foto: Christophe Gateau
