DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Prinz Charles empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf Schloss Windsor.
Foto: Aaron Chown
Prinz Charles empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj
Klützer Winkel: Historische Dampflok 99 3001 unterwegs auf der Kaffeebrenner-Strecke
Foto: Jens Büttner
Irland wählt in Dublin: Präsident Higgins stimmt zur Nachfolge ab
Foto: Niall Carson
Überschwemmungen – Kinder trotzen den Fluten in West-Java
Foto: Dimas Rachmatsyah
Krasnogorsk bei Moskau: Drohnenangriff beschädigt Wohnhaus
Foto: Pavel Bednyakov
Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-Württemberg
Foto: Philipp von Ditfurth
Sprung-Finale in Indonesien: Deutsche Hoffnung Karina Schönmaier bei der Turn-WM
Foto: Dita Alangkara
Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.
Foto: Bodo Marks
Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiert
Foto: Clara Margais
Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.
Foto: Francois Walschaerts
Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.
Foto: Jacquelyn Martin
Freiburgs Vincenzo Grifo jubelt über seinen Treffer zum 2:0 beim Europa-League-Spiel.
Foto: Harry Langer
