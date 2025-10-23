Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195428/9

1 / 13
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Foto: Soeren Stache
1/13
Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in Österreich
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Foto: Soeren Stache
Palästinenser gehen in Gaza-Stadt an Häusern vorbei, die durch die israelische Luft- und Bodenoffensive zerstört wurden.
Foto: Abdel Kareem Hana
2/13
Sturmtief »Joshua« - Sachsen-Anhalt: Wanderer gehen am Nachmittag auf dem Brocken entlang.
Foto: Matthias Bein
3/13
Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte.
Foto: Julian Stratenschulte
4/13
Herbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian Summer
Foto: Julian Stratenschulte
5/13
Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in Lossiemouth
Foto: Kay Nietfeld
6/13
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)
Foto: Christoph Soeder
7/13
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
Foto: Soeren Stache
8/13
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.
Foto: Yves Herman
9/13
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland
Foto: Jenny Kane
10/13
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards »Blauer Panther« in der BMW Welt in München auf der Bühne.
Foto: Felix Hörhager
11/13
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.
Foto: Ng Han Guan
12/13
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel »Lusitanien« werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.
Foto: Rolf Vennenbernd
13/13