DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251022-930-195428/81 / 10Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte.Foto: Julian Stratenschulte1/10Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte.Foto: Julian StratenschulteHerbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian SummerFoto: Julian Stratenschulte2/10Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in LossiemouthFoto: Kay Nietfeld3/10Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)Foto: Christoph Soeder4/10Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.Foto: Soeren Stache5/10Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.Foto: Yves Herman6/10Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in PortlandFoto: Jenny Kane7/10Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards »Blauer Panther« in der BMW Welt in München auf der Bühne.Foto: Felix Hörhager8/10Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.Foto: Ng Han Guan9/10Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel »Lusitanien« werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.Foto: Rolf Vennenbernd10/10