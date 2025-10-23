Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195428/3

1 / 5
Ein Arbeiter führt Schweißarbeiten im Ersatzneubau der Elsenbrücke in Berlin durch, nachdem das letzte Stahlbauteil eingehoben und montiert wurde.
Foto: Lilli Förter
1/5
Senat meldet Baufortschritt an Elsenbrücke
Ein Arbeiter führt Schweißarbeiten im Ersatzneubau der Elsenbrücke in Berlin durch, nachdem das letzte Stahlbauteil eingehoben und montiert wurde.
Foto: Lilli Förter
Eine Eckfahne mit dem Logo des FC Bayern München vor dem Spiel gegen den FC Brügge.
Foto: Sven Hoppe
2/5
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards »Blauer Panther« in der BMW Welt in München auf der Bühne.
Foto: Felix Hörhager
3/5
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.
Foto: Ng Han Guan
4/5
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel »Lusitanien« werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.
Foto: Rolf Vennenbernd
5/5