DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251021-930-190813/51 / 11Abflug aus Kanada – Verteidigungsminister im FokusFoto: Kay Nietfeld1/11Abflug aus Kanada – Verteidigungsminister im FokusFoto: Kay NietfeldNasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."Foto: Andrew Medichini2/11Drei Tage nach Juwelenraub: Louvre öffnet erneut für BesucherFoto: Thibault Camus3/11Mit dem Pferdewagen durch die Trümmer von GazaFoto: Abdel Kareem Hana4/11Das Münchner Olympiastadion aus der Luft.Foto: Peter Kneffel5/11Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund gestikuliert beim Spiel gegen den FC Kopenhagen am Spielfeldrand.Foto: Marcus Brandt6/11Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses in Washington.Foto: Jacquelyn Martin7/11Leverkusens Aleix Garcia (l) und Leverkusens Eliesse Ben Seghir reagieren nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain.Foto: Bernd Thissen8/11Menschen nehmen in Gabes in Tunesien an einer Demonstration gegen die von Chemiefabriken verursachte Umweltverschmutzung teil.Foto: Bassem Aouini9/11Polnische Angler ziehen Rekord-Wels aus einem Stausee.Foto: Polska Akademia Wedkarska10/11Spuren der Landwirtschaft auf einem FeldFoto: Jan Woitas11/11