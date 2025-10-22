Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251021-930-190813/4

1 / 9
Abflug aus Kanada – Verteidigungsminister im Fokus
Foto: Kay Nietfeld
1/9
Verteidigungsminister Pistorius reist nach Großbritannien
Abflug aus Kanada – Verteidigungsminister im Fokus
Foto: Kay Nietfeld
Nasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."
Foto: Andrew Medichini
2/9
Drei Tage nach Juwelenraub: Louvre öffnet erneut für Besucher
Foto: Thibault Camus
3/9
Mit dem Pferdewagen durch die Trümmer von Gaza
Foto: Abdel Kareem Hana
4/9
Das Münchner Olympiastadion aus der Luft.
Foto: Peter Kneffel
5/9
Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund gestikuliert beim Spiel gegen den FC Kopenhagen am Spielfeldrand.
Foto: Marcus Brandt
6/9
Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses in Washington.
Foto: Jacquelyn Martin
7/9
Leverkusens Aleix Garcia (l) und Leverkusens Eliesse Ben Seghir reagieren nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain.
Foto: Bernd Thissen
8/9
Menschen nehmen in Gabes in Tunesien an einer Demonstration gegen die von Chemiefabriken verursachte Umweltverschmutzung teil.
Foto: Bassem Aouini
9/9