Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251021-930-190813/3

1 / 8
Nasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."
Foto: Andrew Medichini
1/8
Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan
Nasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."
Foto: Andrew Medichini
Drei Tage nach Juwelenraub: Louvre öffnet erneut für Besucher
Foto: Thibault Camus
2/8
Mit dem Pferdewagen durch die Trümmer von Gaza
Foto: Abdel Kareem Hana
3/8
Das Münchner Olympiastadion aus der Luft.
Foto: Peter Kneffel
4/8
Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund gestikuliert beim Spiel gegen den FC Kopenhagen am Spielfeldrand.
Foto: Marcus Brandt
5/8
Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses in Washington.
Foto: Jacquelyn Martin
6/8
Leverkusens Aleix Garcia (l) und Leverkusens Eliesse Ben Seghir reagieren nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain.
Foto: Bernd Thissen
7/8
Menschen nehmen in Gabes in Tunesien an einer Demonstration gegen die von Chemiefabriken verursachte Umweltverschmutzung teil.
Foto: Bassem Aouini
8/8