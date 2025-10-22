DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251021-930-190813/31 / 8Nasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."Foto: Andrew Medichini1/8Nasse Segensstunde: Geistliche mit Schirmen bei Papst Leo XIV."Foto: Andrew MedichiniDrei Tage nach Juwelenraub: Louvre öffnet erneut für BesucherFoto: Thibault Camus2/8Mit dem Pferdewagen durch die Trümmer von GazaFoto: Abdel Kareem Hana3/8Das Münchner Olympiastadion aus der Luft.Foto: Peter Kneffel4/8Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund gestikuliert beim Spiel gegen den FC Kopenhagen am Spielfeldrand.Foto: Marcus Brandt5/8Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses in Washington.Foto: Jacquelyn Martin6/8Leverkusens Aleix Garcia (l) und Leverkusens Eliesse Ben Seghir reagieren nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain.Foto: Bernd Thissen7/8Menschen nehmen in Gabes in Tunesien an einer Demonstration gegen die von Chemiefabriken verursachte Umweltverschmutzung teil.Foto: Bassem Aouini8/8